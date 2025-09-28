В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, сказал Президент Казахстана в своем поздравлении, передаёт BAQ.KZ.

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем труда!

Это в высшей степени важный праздник, потому что ценности труда и трудолюбия стали неотъемлемой частью нашей национальной идеологии.

В Год рабочих профессий мы чествуем людей разных специальностей и поколений, всех тружеников, кто честным и неустанным трудом ведет нашу страну к прогрессу и процветанию.

Выражаю искреннюю признательность соотечественникам за труд во имя нашей Родины, за твердую веру в наши ценности и цели, за стремление к достижению высоких производственных результатов, за работу по совершенствованию профессиональных компетенций, за предприимчивость и креативный подход ко всему, что касается труда.

Продвигая в обществе идеологию труда, воспитывая подрастающее поколение в духе трудолюбия, мы, тем самым, создаем прочную основу Сильного и Справедливого Казахстана.

Уверен, благодаря ответственным, добросовестным и патриотичным гражданам мы сможем успешно и с достоинством выполнить задачу построения процветающего, цивилизованного общества.

Желаю всем гражданам Казахстана крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!