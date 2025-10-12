Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI с Днём испанской нации
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании.
Сегодня, 09:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
90Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днём испанской нации, передаёт BAQ.KZ.
В своем поздравлении Глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.
Самое читаемое
- Трамп поблагодарил Путина за поддержку после высказываний о Нобелевской премии
- Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов
- Алатау — место надежд и ям: как живут в "городе будущего" сегодня
- Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США
- На Филиппинах мощное землетрясение унесло жизни пяти человек