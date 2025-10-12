  • 12 Октября, 10:16

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI с Днём испанской нации

Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании.

Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Короля Фелипе VI и его соотечественников с национальным праздником этой страны – Днём испанской нации, передаёт BAQ.KZ.

В своем поздравлении Глава государства отметил последовательное укрепление двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания, в различных сферах. Президент выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между Казахстаном и Испанией будет неизменно развиваться во благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его благородных начинаниях, а дружественному испанскому народу – счастья и процветания.

