Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым

Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым, передаёт BAQ.KZ.

В своём поздравлении Президент отметил духовное значение праздника и его роль в укреплении общественного согласия в стране.

"Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии", - сказал президент.

Президент подчеркнул вклад православия в развитие общества и воспитание молодёжи.

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - добавил глава государства.

Президент также отметил значимость общенациональных ценностей.

"Принципы единства, солидарности, взаимопомощи — это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса", - отметил Токаев.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал гражданам страны здоровья и благополучия.

"От всего сердца желаю православным гражданам и всем жителям нашей страны крепкого здоровья и больших успехов!

Пусть в каждом доме царит благополучие!", - поздравил глава государства.

