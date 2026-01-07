Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым, передаёт BAQ.KZ.

В своём поздравлении Президент отметил духовное значение праздника и его роль в укреплении общественного согласия в стране.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю всех православных граждан Казахстана с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии", - сказал президент.

Президент подчеркнул вклад православия в развитие общества и воспитание молодёжи.

"Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - добавил глава государства.

Президент также отметил значимость общенациональных ценностей.

"Принципы единства, солидарности, взаимопомощи — это неотъемлемый элемент нашей государственной политики, незыблемый фундамент всех наших достижений. Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути Справедливости и Прогресса", - отметил Токаев.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал гражданам страны здоровья и благополучия.