Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Туркменистана с Днем независимости

Сегодня, 09:02
Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости, передаёт BAQ.KZ.

В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.  

Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.  

