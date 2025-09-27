Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Туркменистана с Днем независимости
Сегодня, 09:02
34Фото: Akorda.kz
Глава государства поздравил Сердара Бердымухамедова и весь народ Туркменистана с Днем независимости, передаёт BAQ.KZ.
В телеграмме отмечена высокая динамика казахско-туркменского сотрудничества, которое совместными усилиями наполняется новым практическим содержанием и в полной мере отвечает духу стратегического партнерства и чаяниям двух народов.
Касым-Жомарт Токаев, подтверждая твердый настрой на всестороннее укрепление многогранных межгосударственных связей, пожелал Сердару Бердымухамедову дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Туркменистана.
