Касым-Жомарт Токаев поздравил с днём рождения Президента Кыргызстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Лидеры обсудили динамику двустороннего взаимодействия, а также ход реализации достигнутых договорённостей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита главы Казахстана в Кыргызстан 21–22 августа 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днём рождения, пожелав ему успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

