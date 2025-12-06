Касым-Жомарт Токаев поздравил с днём рождения Президента Кыргызстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.
Сегодня, 11:51
99Фото: Akorda.kz
Лидеры обсудили динамику двустороннего взаимодействия, а также ход реализации достигнутых договорённостей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита главы Казахстана в Кыргызстан 21–22 августа 2025 года, передаёт BAQ.KZ.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днём рождения, пожелав ему успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.
