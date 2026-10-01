Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 77-й годовщины образования КНР.

«Эта дата, олицетворяющая обновление и модернизацию, занимает особое место в истории Великого Китая. Сохраняя свои самобытные традиции и богатую культуру, Ваша страна демонстрирует яркий пример развития и экономического подъема. Впечатляющие достижения Китая в сферах науки, технологий, инноваций и цифровой экономики, безусловно, вызывают восхищение всего мира», - говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что вечное всестороннее стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем, основанное на дружбе и добрососедстве, развивается беспрецедентными темпами.

Президент подчеркнул, что состоявшаяся в этом году встреча в Шанхае укрепила общее видение перспектив сотрудничества и открыла новые направления взаимодействия между двумя странами.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в государственной деятельности, а народу Китая благополучия и процветания.