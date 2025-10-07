  • 7 Октября, 17:34

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества двух стран.

Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

