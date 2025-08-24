Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости
Сегодня, 09:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:02Сегодня, 09:02
84Фото: Akorda.kz
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Украины, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости и пожелал украинскому народу мира и благополучия.
Самое читаемое
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Выросла ли стоимость формы и канцелярских принадлежностей в Казахстане?
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА