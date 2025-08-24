  • 24 Августа, 09:51

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости

Фото: Akorda.kz

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Украины, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с национальным праздником Украины – Днем независимости и пожелал украинскому народу мира и благополучия.

