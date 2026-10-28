Касым-Жомарт Токаев предложил принять новый Гражданский кодекс до конца 2027 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать новый Гражданский кодекс и принять его до конца 2027 года. Об этом Глава государства заявил в Послании народу Казахстана.

По словам Президента, действующий Гражданский кодекс был принят в 1990-х годах и сыграл свою роль в становлении рыночной экономики страны.

«В нынешних условиях правовая система играет особую роль в успешном внедрении новых технологий и повышении конкурентоспособности экономики. Действующий Гражданский кодекс был принят в 90-х годах прошлого века. Можно сказать, что он полностью выполнил свою историческую миссию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что действующий кодекс заложил основы рыночной экономики, закрепил принцип защиты собственности и сформировал правовую базу гражданских отношений. При этом документ разрабатывался для экономики переходного периода.

«В то время о передовых технологиях даже не было известно. За последние 30 лет весь мир, в том числе наше общество, кардинально изменился. С учетом всего этого считаю необходимым принять новый Гражданский кодекс, который станет правовой основой для последовательного перехода к экономике будущего», – заявил Президент.

По его словам, новый документ позволит создать условия правовой стабильности для предпринимателей, инвесторов и граждан.