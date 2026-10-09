Касым-Жомарт Токаев предложил создать общую цифровую платформу по Каспию

Президент Казахстана на Каспийском экологическом саммите предложил сосредоточиться на нескольких направлениях, связанных с изучением и сохранением экосистемы Каспийского моря.

Одним из них Глава государства назвал согласованный научный подход к выявлению и устранению экологических угроз.

«Прикаспийские государства располагают значительным объемом данных, научных исследований и наблюдений. Однако для большей эффективности они должны работать как единая система. В 2024 году в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Можно было бы задействовать его потенциал совместно с научными центрами всех прикаспийских стран для проведения комплексных исследований и разработки общих сценариев адаптации», - отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание и на современные технологии, которые могут быть задействованы при наблюдении за состоянием Каспия.

Президент предложил рассмотреть создание общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о водных ресурсах, береговой линии, биоразнообразии, загрязнении и речном стоке.

«Предлагается рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах. Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски», - полагает Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы ученых, профильных государственных органов и международных организаций.