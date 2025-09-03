Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. В качестве почетного гостя глава государства примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

Через несколько минут на площади Тяньаньмэнь начнется военный парад.