Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине
Он принимает участие в военном параде.
Сегодня, 05:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:52Сегодня, 05:52
91Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. В качестве почетного гостя глава государства примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.
Через несколько минут на площади Тяньаньмэнь начнется военный парад.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам