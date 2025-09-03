  • 3 Сентября, 08:44

Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине

Он принимает участие в военном параде.

Сегодня, 05:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 05:52
Сегодня, 05:52
91
Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. В качестве почетного гостя глава государства примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

Через несколько минут на площади Тяньаньмэнь начнется военный парад.

Самое читаемое

Наверх