Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит тюркских государств в Анкаре
30 Октября 2026, 13:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Октября 2026, 13:3530 Октября 2026, 13:35
136Фото: Aqorda
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Выставочный центр Президентского комплекса в Анкаре для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств.
Акорда опубликовала кадры прибытия Главы государства и совместную фотографию руководителей делегаций, участвующих во встрече.
Саммит проходит в столице Турции 29 и 30 октября. Ожидается, что участники обсудят развитие политического и экономического сотрудничества, транспортных связей, энергетики и региональной безопасности.
Накануне Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в узком и расширенном составах делегаций.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Медведи терроризируют Россию: почти 30 человек погибли, турбазы закрываются
- Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок