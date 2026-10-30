Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит тюркских государств в Анкаре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Выставочный центр Президентского комплекса в Анкаре для участия в 13-м саммите Организации тюркских государств.

Акорда опубликовала кадры прибытия Главы государства и совместную фотографию руководителей делегаций, участвующих во встрече.

Саммит проходит в столице Турции 29 и 30 октября. Ожидается, что участники обсудят развитие политического и экономического сотрудничества, транспортных связей, энергетики и региональной безопасности.

Накануне Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество в узком и расширенном составах делегаций.