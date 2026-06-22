Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель
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Президент Казахстана прилетел в столицу Бельгии с официальным визитом. В Брюсселе запланирована серия важных переговоров на высшем уровне с руководством Европейского Союза. В международном аэропорту Брюсселя в честь главы государства была выстроена рота почетного караула.
Официального гостя встретили специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, а также другие высокопоставленные лица. Главная рабочая программа визита начнется завтра. В штаб-квартире Европейского Совета Токаев проведет переговоры с ключевыми лидерами Евросоюза — председателем Европейского Совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Ожидается, что по итогам встреч стороны подпишут ряд важных совместных документов, направленных на дальнейшее укрепление стратегического и экономического партнерства между Казахстаном и ЕС.
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