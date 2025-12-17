Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу", - говорится в сообщении.

Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.