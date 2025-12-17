  • 17 Декабря, 21:15

Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию

В ходе визита президент Казахстана встретится с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.

Сегодня, 21:00
Акорда Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Японию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"В международном аэропорту Ханэда города Токио Президента Казахстана встретила государственный министр иностранных дел Японии Аяно Кунимицу", - говорится в сообщении.

Завтра Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Императором Японии Нарухито и Премьер-министром Санаэ Такаичи.

