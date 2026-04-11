Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, передает BAQ.KZ.

В аэропорту Бухары высокого гостя встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Состоялась торжественная церемония встречи. В честь Президента Казахстана были исполнены национальные песни и танцы.

Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города.