Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
Главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов.
Сегодня 2026, 14:03
Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, передает BAQ.KZ.
В аэропорту Бухары высокого гостя встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Состоялась торжественная церемония встречи. В честь Президента Казахстана были исполнены национальные песни и танцы.
Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- Певец Димаш Кудайберген рассказал о пути артиста, семье и служении зрителю
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов