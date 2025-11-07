Президент Казахстана прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. В Вашингтоне ожидаются не только переговоры Касым-Жомарта Токаева с руководством США, но и его участие в формате C5+1 — диалоге, объединяющем США и пять стран Центральной Азии по вопросам экономики, безопасности и устойчивого развития.

Перед этим президент Казахстана провёл в Вашингтоне ряд встреч с американскими конгрессменами и представителями крупного бизнеса. Токаев встретился с руководителями ведущих американских корпораций, включая Chevron, John Deere и другие компании, реализующие крупные проекты в Казахстане. В ходе встреч обсуждались новые направления сотрудничества — от энергетики и критически важных минералов до цифровизации и инноваций.