Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом

Фото: Akorda.kz

Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства выступит на Общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.

Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.

