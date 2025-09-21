Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом
Запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств.
Вчера, 19:17
173Фото: Akorda.kz
Начался рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства выступит на Общих дебатах 80-ой юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Запланированы переговоры Президента с лидерами иностранных государств и руководителями международных организаций.
Программа визита также включает выступление на заседании круглого стола и серию встреч с представителями транснациональных компаний, в ходе которых будут широко представлены инвестиционные возможности Казахстана.
