Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корея с государственным визитом
14 Сентября 2026, 00:39
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14 Сентября 2026, 00:3914 Сентября 2026, 00:39
142Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корея, сообщает Акорда.
Президента Казахстана в аэропорту Сеула встретил заместитель Премьер-министра – министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун.
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