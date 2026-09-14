Касым-Жомарт Токаев прибыл в Республику Корея с государственным визитом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Ли Чжэ Мёна прибыл с государственным визитом в Республику Корея, сообщает Акорда.

Президента Казахстана в аэропорту Сеула встретил заместитель Премьер-министра – министр науки и информационно-коммуникационных технологий Пэ Гён Хун.