  • 28 Июля, 23:51

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию с официальным визитом

Президента Казахстана у трапа встретил Эрдоган.

Сегодня, 22:47
АВТОР
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Акорда Сегодня, 22:47
Сегодня, 22:47
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. У трапа самолета в международном аэропорту Эсенбога главу государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.


Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту 

Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

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