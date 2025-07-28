Касым-Жомарт Токаев прибыл в Турцию с официальным визитом
Президента Казахстана у трапа встретил Эрдоган.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. У трапа самолета в международном аэропорту Эсенбога главу государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту
Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.
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