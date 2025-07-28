Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. У трапа самолета в международном аэропорту Эсенбога главу государства лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул.



Президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту

Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры, – сказал Касым-Жомарт Токаев.