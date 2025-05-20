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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Будапешт

Вчера, 18:38
АВТОР
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Акорда Вчера, 18:38
Вчера, 18:38
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.

Глава государства сегодня проведет переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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