Касым-Жомарт Токаев прилетел в Будапешт
Вчера, 18:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 18:38Вчера, 18:38
292Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передает BAQ.KZ.
Глава государства сегодня проведет переговоры с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Самое читаемое
- Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
- Путин сделал заявление после переговоров с Трампом
- Призванный в апреле срочник умер спустя три недели службы в Аягозе
- Три педагога погибли в ДТП: Жителя Туркестанской области судят в Костанае
- Президент Казахстана: Мы должны стать читающей страной