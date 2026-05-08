  • Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве

В рамках визита также запланирована отдельная встреча с Владимиром Путиным

Сегодня 2026, 18:06
kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы, передает BAQ.KZ.

В Кремле сообщили, что рассматривают предстоящий рабочий визит казахстанского лидера как "дружественный шаг".

В рамках визита состоится отдельная встреча Касым-Жомарт Токаев с Владимир Путин.

Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Также лидеры двух стран планируют обсудить подготовку к визиту Президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.

Кто еще приедет на Парад Победы

На сайте Кремля опубликован список иностранных гостей, которые посетят Парад Победы в Москве 9 мая.

Среди приглашённых:

  • Александр Лукашенко;
  • Роберт Фицо;
  • Тхонглун Сисулит;
  • верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
  • глава Абхазии Бадра Гунба;
  • глава Южной Осетии Алан Гаглоев;
  • президент Республики Сербской Синиша Каран;
  • председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич;
  • лидер партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.

