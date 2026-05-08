Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве
В рамках визита также запланирована отдельная встреча с Владимиром Путиным
Сегодня 2026, 18:06
Фото: kremlin.ru
Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы, передает BAQ.KZ.
В Кремле сообщили, что рассматривают предстоящий рабочий визит казахстанского лидера как "дружественный шаг".
В рамках визита состоится отдельная встреча Касым-Жомарт Токаев с Владимир Путин.
Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Также лидеры двух стран планируют обсудить подготовку к визиту Президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.
Кто еще приедет на Парад Победы
На сайте Кремля опубликован список иностранных гостей, которые посетят Парад Победы в Москве 9 мая.
Среди приглашённых:
- Александр Лукашенко;
- Роберт Фицо;
- Тхонглун Сисулит;
- верховный правитель Малайзии султан Ибрагим;
- глава Абхазии Бадра Гунба;
- глава Южной Осетии Алан Гаглоев;
- президент Республики Сербской Синиша Каран;
- председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич;
- лидер партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
