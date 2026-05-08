Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы, передает BAQ.KZ.

В Кремле сообщили, что рассматривают предстоящий рабочий визит казахстанского лидера как "дружественный шаг".

В рамках визита состоится отдельная встреча Касым-Жомарт Токаев с Владимир Путин.

Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Также лидеры двух стран планируют обсудить подготовку к визиту Президента России в Казахстан, который запланирован на конец мая.

Кто еще приедет на Парад Победы

На сайте Кремля опубликован список иностранных гостей, которые посетят Парад Победы в Москве 9 мая.

