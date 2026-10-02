Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01.ai Ли Кай-Фу
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01.ai Ли Кай-Фу.
Глава государства отметил экспертный вклад Ли Кай-Фу в формирование подходов Казахстана к развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Правительство приступило к реализации проекта по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования с учетом рекомендаций Ли Кай-Фу и международного опыта.
В свою очередь Ли Кай-Фу рассказал о параметрах проекта по внедрению искусственного интеллекта в малокомплектных школах.
С сентября 2026 года пилотный проект реализуется в 10 школах. В январе 2027 года его планируют расширить до 60 школ, а в апреле до 500.
Президент подчеркнул необходимость последовательного масштабирования проекта и получения практического эффекта для повышения качества образования.
Во время встречи отмечалось, что возможности искусственного интеллекта должны быть одинаково доступны как в городах, так и в сельской местности.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание и на перспективы применения искусственного интеллекта для развития предпринимательства.
Президенту представили ряд инициатив в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.
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