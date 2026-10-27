Касым-Жомарт Токаев принял главу Верховного суда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. На встрече Президенту представили итоги работы судебной системы за девять месяцев 2026 года. Выяснилось, что количество гражданских дел в Казахстане выросло почти на треть. Среди основных причин рост числа исков о банкротстве, жилищных и земельных споров.

Какие дела рассматривают суды

По словам Мергалиева, за девять месяцев казахстанские суды рассмотрели 24,8 тысячи уголовных дел.

Количество гражданских дел выросло на 28,4% и превысило 605 тысяч. Увеличение связано с ростом числа исков о банкротстве, споров по жилью и земельным участкам, а еще дел, возникающих из договорных обязательств.

За тот же период суды рассмотрели 29,2 тысячи административных дел и 319 тысяч дел об административных правонарушениях.

При этом почти половину споров удалось урегулировать с помощью медиации и других альтернативных процедур.

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Отдельно председатель Верховного суда рассказал о работе кассационных судов.

За девять месяцев туда поступило более 18 тысяч жалоб.

По итогам их рассмотрения количество скорректированных судебных актов апелляционной инстанции выросло почти вдвое, с 934 до 1704.

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На встрече затронули и вопрос доверия граждан к судебной системе.

По данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судам вырос с 55,2% в 2023 году до 69,7% в 2026 году.

Асламбек Мергалиев проинформировал Президента о цифровизации судопроизводства и кадровом составе судебной системы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и продолжения модернизации судебной системы.