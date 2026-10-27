Касым-Жомарт Токаев принял главу Верховного суда
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева. На встрече Президенту представили итоги работы судебной системы за девять месяцев 2026 года. Выяснилось, что количество гражданских дел в Казахстане выросло почти на треть. Среди основных причин рост числа исков о банкротстве, жилищных и земельных споров.
Какие дела рассматривают суды
По словам Мергалиева, за девять месяцев казахстанские суды рассмотрели 24,8 тысячи уголовных дел.
Количество гражданских дел выросло на 28,4% и превысило 605 тысяч. Увеличение связано с ростом числа исков о банкротстве, споров по жилью и земельным участкам, а еще дел, возникающих из договорных обязательств.
За тот же период суды рассмотрели 29,2 тысячи административных дел и 319 тысяч дел об административных правонарушениях.
При этом почти половину споров удалось урегулировать с помощью медиации и других альтернативных процедур.
Казахстанцы стали чаще добиваться пересмотра судебных решений
Отдельно председатель Верховного суда рассказал о работе кассационных судов.
За девять месяцев туда поступило более 18 тысяч жалоб.
По итогам их рассмотрения количество скорректированных судебных актов апелляционной инстанции выросло почти вдвое, с 934 до 1704.
Насколько казахстанцы доверяют судам
На встрече затронули и вопрос доверия граждан к судебной системе.
По данным Бюро национальной статистики, уровень абсолютного доверия к судам вырос с 55,2% в 2023 году до 69,7% в 2026 году.
Асламбек Мергалиев проинформировал Президента о цифровизации судопроизводства и кадровом составе судебной системы.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и продолжения модернизации судебной системы.
Самое читаемое
- Более двух тысяч казахстанцев бросили себе вызов ко Дню Республики
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана
- Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
- Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября