Касым-Жомарт Токаев принял Короля Иордании в Акорде
Сегодня, 11:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
56
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в Акорде, передает BAQ.KZ.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II ибн Хусейн прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.
Ранее сообщалось, что в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Алматы построят новый футбольный стадион на 35 тысяч мест
- Казахстанские юниоры завоевали бронзу в пожарной эстафете на чемпионате мира
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов