Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном в Акорде, передает BAQ.KZ.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II ибн Хусейн прошли по ковровой дорожке к государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Астане состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее укрепление казахско-иорданского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.