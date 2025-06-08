Президент Республики Казахстан и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с новым министром обороны Дауреном Косановым, передает BAQ.KZ. Это первая официальная беседа главы государства с недавно назначенным руководителем оборонного ведомства.

Во время встречи Президент обозначил стратегические приоритеты, которые предстоит реализовать новому министру. Глава государства акцентировал внимание на необходимости укрепления боеготовности казахстанской армии, внедрения цифровых технологий в систему военного управления, повышения эффективности Сил специальных операций, а также на важности социальной и идеологической работы с личным составом. Особое внимание было уделено модернизации военной инфраструктуры, что, по мнению Токаева, является ключевым фактором в повышении обороноспособности страны.

Даурен Косанов получил чёткие и конкретные поручения, выполнение которых, как отметил Президент, станет важным шагом в развитии современных, мобильных и технологичных Вооружённых сил.