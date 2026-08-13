Касым-Жомарт Токаев принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова
13 Августа 2026, 18:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Августа 2026, 18:3213 Августа 2026, 18:32
182Фото: @aqorda_resmi
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Главе государства доложили о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года.
Президент подчеркнул исторический характер и особую общественно-политическую значимость текущей электоральной кампании.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения выборов на основе принципа «Закон и Порядок», прозрачно и с созданием равных условий для всех участников.
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- В Карагандинском зоопарке впервые родился птенец голубого ара
- Снизится ли угроза для казахстанской нефти после соглашения США и Украины
- Заехал на пляж Балхаша и получил пять суток ареста
- Мясной гигант возвращается: хватит ли в области Абай скота для возрождения знаменитой тушёнки