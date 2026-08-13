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Касым-Жомарт Токаев принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова

13 Августа 2026, 18:32
АВТОР
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@aqorda_resmi 13 Августа 2026, 18:32
13 Августа 2026, 18:32
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Фото: @aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства доложили о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года.

Президент подчеркнул исторический характер и особую общественно-политическую значимость текущей электоральной кампании.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения выборов на основе принципа «Закон и Порядок», прозрачно и с созданием равных условий для всех участников.

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