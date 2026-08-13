Касым-Жомарт Токаев принял председателя ЦИК Нурлана Абдирова

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Главе государства доложили о ходе подготовки к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года.

Президент подчеркнул исторический характер и особую общественно-политическую значимость текущей электоральной кампании.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения выборов на основе принципа «Закон и Порядок», прозрачно и с созданием равных условий для всех участников.