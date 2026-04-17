Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума
В ходе торжественного мероприятия выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
В работе форума также участвуют Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.
Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной дискуссионной площадкой высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества.
Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии.
