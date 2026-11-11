Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
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В Москве состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств обсудили вопросы международной и региональной безопасности, подвели итоги работы организации за 2026 год и определили направления дальнейшего сотрудничества.
В саммите участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
В ходе заседания лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, рассмотрели основные направления взаимодействия государств в рамках организации.
Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за радушный прием и положительно оценил итоги председательства России в ОДКБ в 2026 году.
Президент Казахстана обратил особое внимание на необходимость объединения усилий государств в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
Отдельно Глава государства остановился на вопросах информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта.
В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством страны в ОДКБ и пожелал успехов в выполнении этой миссии.
По итогам саммита Совет коллективной безопасности принял совместное заявление. Главы государств подписали ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности с учетом общих интересов стран-участниц организации.
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