Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Москве состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств обсудили вопросы международной и региональной безопасности, подвели итоги работы организации за 2026 год и определили направления дальнейшего сотрудничества.

В саммите участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

В ходе заседания лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, рассмотрели основные направления взаимодействия государств в рамках организации.

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за радушный прием и положительно оценил итоги председательства России в ОДКБ в 2026 году.

Президент Казахстана обратил особое внимание на необходимость объединения усилий государств в борьбе с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах информационной безопасности с учетом растущего влияния технологий искусственного интеллекта.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством страны в ОДКБ и пожелал успехов в выполнении этой миссии.

По итогам саммита Совет коллективной безопасности принял совместное заявление. Главы государств подписали ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности с учетом общих интересов стран-участниц организации.