Касым-Жомарт Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН
Глава государства принял участие в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса Организации является позиции постоянных членов Совета Безопасности.
"На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН. Иначе мы будем бесконечно говорить о перепутье, о стратегических ценностях и других вопросах. Мы проводим множество глобальных и региональных встреч, конференций и так далее. Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Конечно, я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем", – подчеркнул Глава государства.
Предваряя очередной вопрос, Мевлют Чавушоглу напомнил о богатом дипломатическом опыте Касым-Жомарта Токаева.
"Президент Токаев является одним из мировых лидеров, он знает международную систему и, в частности, Организацию Объединенных Наций. Вы знаете, он занимал пост заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. В это время я был Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. Неустанно трудясь во благо братского Казахстана, нашего братского народа, он также делает все возможное, чтобы сделать международную систему более эффективной и более актуальной", – отметил модератор.
Самое читаемое
