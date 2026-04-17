Касым-Жомарт Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН

Касым-Жомарт Токаев, принимая участие в панельной сессии "Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties" Анталийского дипломатического форума призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса Организации является позиции постоянных членов Совета Безопасности.

"На мой взгляд, мы должны быть максимально прагматичными, когда заявляем о необходимости реформирования ООН. Иначе мы будем бесконечно говорить о перепутье, о стратегических ценностях и других вопросах. Мы проводим множество глобальных и региональных встреч, конференций и так далее. Хочу также подчеркнуть важную и позитивную роль так называемых средних держав, к которым относятся Казахстан, Турция и другие страны. Конечно, я не собираюсь хвалиться, что мы лучшие в мире. Но мы демонстрируем высокий уровень ответственности в отношении глобальных процессов – как на практике, так и в дипломатии. Поэтому не будет преувеличением сказать, что сегодня средние державы зачастую проявляют большую ответственность, чем крупные, представленные в Совете Безопасности, которые, к сожалению, нередко блокируют решение ключевых глобальных проблем", – подчеркнул Глава государства.