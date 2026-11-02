Касым-Жомарт Токаев проехал на трамвае по Темиртау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с восстановленной трамвайной системой Темиртау. Глава государства проехал на трамвае по проспекту Республики до остановки «Инженерная».

Трамвайное движение в городе восстановила компания Qarmet в 2024 году. С момента возобновления работы трамваев пассажиры совершили более 1 млн поездок.

В Темиртау восстановили и заменили 30 километров трамвайных путей, закупили 8 новых вагонов. Обновление инфраструктуры позволило организовать регулярное движение по расписанию.

В трамваях действует электронная система оплаты проезда. Для работников и ветеранов предприятия Qarmet предусмотрен бесплатный проезд.

Во время поездки Президент ознакомился с результатами проведенных работ и готовностью обновленной транспортной инфраструктуры к эксплуатации.