Касым-Жомарт Токаев проехал на трамвае по Темиртау
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с восстановленной трамвайной системой Темиртау. Глава государства проехал на трамвае по проспекту Республики до остановки «Инженерная».
Трамвайное движение в городе восстановила компания Qarmet в 2024 году. С момента возобновления работы трамваев пассажиры совершили более 1 млн поездок.
В Темиртау восстановили и заменили 30 километров трамвайных путей, закупили 8 новых вагонов. Обновление инфраструктуры позволило организовать регулярное движение по расписанию.
В трамваях действует электронная система оплаты проезда. Для работников и ветеранов предприятия Qarmet предусмотрен бесплатный проезд.
Во время поездки Президент ознакомился с результатами проведенных работ и готовностью обновленной транспортной инфраструктуры к эксплуатации.
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