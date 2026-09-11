Президент Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений в Аппарате Совета безопасности Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Александр Суханов назначен заведующим Аналитическим отделом Аппарата Совета безопасности. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Расул Уразгулов назначен заведующим Отделом актуальных вопросов безопасности Аппарата Совета безопасности. Он освобожден от прежней должности.

Марат Аймашев назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Аппарата Совета безопасности. Он также освобожден от ранее занимаемой должности.

Ерлан Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Аппарата Совета безопасности Республики Казахстан.