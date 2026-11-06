Касым-Жомарт Токаев проводил Шавката Мирзиёева
6 Ноября 2026, 19:10
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6 Ноября 2026, 19:106 Ноября 2026, 19:10
180Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Акорда.
Шафкат Мирзиёев посетил нашу страну с рабочим визитом и принял участие в саммите Акабского процесса.
Саммит был посвящен вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта. На одной площадке собрались лидеры Центральной Азии, Король Иордании и представители других государств.
Акабский процесс это международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.
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