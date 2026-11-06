Касым-Жомарт Токаев проводил Шавката Мирзиёева

6 Ноября 2026, 19:10
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Акорда 6 Ноября 2026, 19:10
6 Ноября 2026, 19:10
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Акорда.

Шафкат Мирзиёев посетил нашу страну с рабочим визитом и принял участие в саммите Акабского процесса.

Саммит был посвящен вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта. На одной площадке собрались лидеры Центральной Азии, Король Иордании и представители других государств.

Акабский процесс это международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.

Акабский процесс это международная инициатива по противодействию терроризму и насильственному экстремизму.

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