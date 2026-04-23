Казахстану присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарств

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Во время беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Казахстана со Всемирной организацией здравоохранения. Глава государства сообщил, что взаимодействие с Организацией вышло на качественно новый этап, а также выразил признательность ВОЗ за неизменную поддержку глобальных инициатив нашей страны.

"Участники встречи рассмотрели вопросы проведения совместных исследований в области климата и здоровья, продвижения инициатив по цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение принять участие в Региональном экологическом саммите. Руководитель ВОЗ отметил экономический прогресс Казахстана и успешные политические преобразования, проводимые благодаря принятию Новой Конституции. По словам гостя, ВОЗ приветствует усилия Астаны, направленные на обеспечение экологической и водной безопасности на региональном и международном уровнях.

В завершение Генеральный директор передал Президенту письмо, подтверждающее, что нашей стране присвоен 3-й уровень зрелости ВОЗ в сфере регулирования оборота лекарственных средств, что означает признание надежности национальной системы контроля. Казахстан стал первой страной в СНГ и четвертой в Европейском регионе ВОЗ, достигшей подобного уровня.

Уровень 3 (ML3) означает, что система регулирования в стране признана «стабильной, хорошо функционирующей и интегрированной».