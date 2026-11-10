Пришло время обновить все словари, в том числе орфографический – Президент

Слова «қылтима» вместо балкона, «себезгі» вместо душа и «жеделсаты» вместо лифта вызвали вопросы у Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства высказался об искусственных словах, увлечении арабской лексикой и необходимости обновления казахских словарей. Эти вопросы он затронул на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

Президент отметил, что в казахском языке закрепилось немало слов, которые раньше употреблялись редко. Среди них «тұжырымдама» (концепция), «қағидат» (принцип), «сыйақы» (вознаграждение), «шәкіртақы» (стипендия), «жанармай» (топливо), «ғаламтор» (интернет) и другие.

При этом Касым-Жомарт Токаев призвал соблюдать меру при создании новых слов.

«Однако во всем нужно знать меру. Так, представляется сомнительным появление таких искусственных слов, как «күйсандық» (пианино), «қылтима» (балкон), «субұрқақ» (фонтан), «себезгі» (душ), «қырыққабат» (капуста), «үнқағаз» (газета), «жеделсаты» (лифт), «желкөз» (форточка)», - заявил Президент.

Отдельно Глава государства обратил внимание на заимствования из арабского языка.

«В последнее время вместо наших древних слов, связанных с религией, стало модным использовать арабскую лексику, что также вызывает вопросы», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, окончательную оценку подобным языковым изменениям должны давать профессиональные ученые.

Президент указал и на другую проблему. Сегодня некоторые слова, понятия и термины в казахском языке употребляются по-разному, что может вводить людей в заблуждение.

Поэтому необходимо пересмотреть орфографические нормы, обновить словари и выработать единые правила. Эту работу Глава государства поручил завершить до конца 2027 года.

Казахский язык свяжут словарями с девятью иностранными языками

Касым-Жомарт Токаев предложил расширить возможности изучения казахского языка за рубежом и его взаимодействия с другими языками.

Президент положительно оценил проект Oxford Qazaq Dictionary, подготовленный обществом «Қазақ тілі», и поручил продолжить эту работу.

«Пришло время разработать качественные двуязычные и многоязычные словари, связывающие казахский язык с основными официальными языками Организации Объединенных Наций», - подчеркнул Глава государства.

По поручению Президента предстоит подготовить казахско-французский, казахско-испанский, казахско-китайский, казахско-арабский, казахско-немецкий, казахско-итальянский, казахско-японский, казахско-корейский и казахско-персидский словари.

Отдельная задача касается казахско-русского словаря, который необходимо обновить с учетом современных требований.

«Нужно подготовить электронные версии словарей и постоянно их пополнять», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, развитие словарной базы поможет укрепить международные связи казахского языка, расширить культурное и научное сотрудничество.

Для упорядочения языковых норм поручено сформировать специальную рабочую группу из лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности. Координировать ее деятельность будет Администрация Президента.