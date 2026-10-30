Касым-Жомарт Токаев сообщил о резком росте транзита по Среднему коридору

Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору за девять месяцев 2026 года вырос на 90%. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на 13-м саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Глава государства подчеркнул особую роль Транскаспийского международного транспортного маршрута в развитии связей между тюркскими странами.

Общий объем грузоперевозок по Среднему коридору за девять месяцев увеличился на 30%

Положительная динамика наблюдается и в торгово-транспортных связях Казахстана с государствами Организации тюркских государств.

Железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и странами организации выросли на 10%, приблизившись к 40 млн тонн. Автомобильные перевозки увеличились на 20% и достигли 6,5 млн тонн.

При этом Президент обратил внимание на обострение геополитической обстановки, которое создает дополнительные риски для международной торговли и логистики.

«Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывают негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

На этом фоне развитие Транскаспийского маршрута остается одним из направлений транспортного сотрудничества Казахстана с тюркскими государствами.