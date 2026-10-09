Касым-Жомарт Токаев: «Спасение Каспия – это не просто наша ответственность, но и дело чести государственных деятелей нынешней эпохи»

Президент Казахстана на Каспийском экологическом саммите заявил, что состояние Каспийского моря нельзя рассматривать отдельно от климатических изменений в регионе.

По словам Касым-Жомарта Токаева, согласно прогнозам, к концу нынешнего столетия температура в отдельных частях региона может повыситься на 5 градусов. Это может ускорить таяние ледников, увеличить дефицит воды, число засух и масштабы деградации земель.

«По оценкам Всемирного банка, к 2050 году почти 2,5 миллиона человек в регионе могут столкнуться с риском внутренней миграции из-за климатических факторов. Обмеление моря порождает угрозы для судоходства и портовой инфраструктуры, рыболовства, энергетики, промышленности, устойчивого развития прибрежных населенных пунктов. Речь идет о комплексных вызовах, способных привести к масштабной экологической катастрофе», - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о трагедии Аральского моря и подчеркнул, что подобного сценария на Каспии необходимо избежать.

«Казахстан понимает высокую цену такого рода сценария. Трагедия Аральского моря остается суровым напоминанием о плачевных результатах бездумного природопользования. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения подобной ситуации», - сказал Президент.

Отдельно Глава государства подчеркнул ответственность нынешнего поколения за состояние Каспия.

«Спасение Каспия, который когда-то справедливо называли «великим», «мудрым», - это не просто наша ответственность, но и дело чести государственных деятелей нынешней эпохи. Потому что речь идет о нашем наследии для грядущих поколений. От решений, которые мы принимаем сегодня, во многом зависит то, каким увидят Каспий наши дети и внуки», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан уделяет повышенное внимание экологическим вопросам на международном и национальном уровнях.

«Мы считаем необходимым популяризировать ценности природолюбия. Неслучайно данные ценности нашли свое отражение в нашей новой Конституции, которая обязывает всех граждан бережно относиться к природе и ее богатствам, накладывает на государство ответственность за охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека», - заметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что общенациональное движение «Таза Қазақстан» объединило около миллиона волонтеров и стало одним из инструментов формирования экологической культуры.