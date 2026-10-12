Глава государства совместно с Королем Филиппом и Королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с Королём Филиппом и Королевой Матильдой посетил Национальный центр детской реабилитации в Астане, сообщает Акорда.

Высоким гостям представили работу центра и рассказали о комплексной помощи детям с различными нарушениями развития. Особое внимание уделяется современным методам медицинской и психолого-педагогической реабилитации, социальной адаптации, развитию коммуникативных навыков, познавательных способностей и самостоятельности детей.

В индивидуальных программах восстановления также используются технологии роботизированной реабилитации. Важным направлением работы центра остаётся создание условий для социальной интеграции детей и их полноценного участия в жизни общества.

Во время визита Король Филипп и Королева Матильда пообщались с детьми, их родителями и медицинскими работниками, а также приняли участие в интерактивной программе. В завершение посещения высокие гости оставили памятную запись в Книге почётных гостей.

Национальный центр детской реабилитации оказывает комплексную помощь детям со сложными психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевыми, когнитивными и поведенческими нарушениями, в том числе с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра.

Ежегодно реабилитационные услуги в центре получают более 5 тысяч детей из всех регионов Казахстана.