Касым-Жомарт Токаев вручил госнаграды деятелям культуры
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Глава государства принял участие в церемонии награждения работников культуры и искусства Казахстана, передает BAQ.KZ.
Указом Президента Казахстана за особый вклад в развитие и пропаганду национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры и заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
С присвоением звания "Қазақстанның Еңбек Ері" и орденом "Отан"
Байбосынов Кайрат Аукенович – профессор РГУ "Казахский национальный университет искусств имени Куляш Байсеитовой";
орденом "Парасат"
Ауэзов Ербулат Кудрянович – научный сотрудник КГКП "Объединение музеев города Алматы"
Джамбулова Салтанат Тезекбаевна – директор ГККП "Литературно-мемориальный музей имени Жамбыла Жабаева" ГУ "Управление культуры, архивов и документации Алматинской области", Жамбылский район Алматинской области;
орденом "Достық" ІІ степени
Дворцевой Сергей Владимирович – режиссер российского и казахстанского кино, город Алматы;
присвоить почетное звание "Қазақстанның халық әртісі"
Беляков Александр Викторович – художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП "Алматы әуендері"
Каримов Алишер Шукурович – певец, город Алматы
Косанова Айгуль Шодановна – певица, ассоциированный профессор РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері"
Абильдин Асет Токенович – артист КГКП "Карагандинское концертное объединение имени К. Байжанова", город Караганда
Ахмуханова Айжан Рахимгалиевна – артистка ГККП "Областная филармония имени Шамши Калдаякова", Туркестанская область
Баймуратова Аккайша – специалист АО "Национальная киностудия "Казахфильм" имени Шакена Айманова", город Алматы
Гайсагалиев Жаскелен Урынбасарович – солист ГККП "Западно-Казахстанская областная филармония имени Г. Курмангалиева управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Западно-Казахстанской области", город Уральск
Джумасеитова Гульнара Тазабековна – профессор РГП "Казахская национальная академия хореографии", город Астана
Жалгасбаев Биржан Нурмаханович – директор КГКП "Государственный казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова", Северо-Казахстанская область
Жұмаділ Сағындық Айтмұхаметұлы – артист ГККП "Талдыкорганский драматический театр имени Б. Римовой", город Талдыкорган
Ильясова Кулжамиля Айыпқызы – актриса КГКП "Государственный театр кукол", город Алматы
Казыбекова Гульжан Кайпбековна – учитель РГУ "Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Ахмета Жубанова", город Алматы
Курманаев Ермек Маликович – доцент РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы", город Алматы
Малимова Асия Несипбаевна – преподаватель РГКП "Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Жусипбека Елебекова", город Алматы
Мулдагалиева Куляш – педагог РГУ "Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой", город Алматы
Мурзабулатов Кайрат Мамытович – артист ГККП "Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова" при управлении культуры Акмолинской области, город Кокшетау
Мусаев Рустам Курбанжанович – художник, город Алматы
Питерцев Владимир Вениаминович – композитор, город Алматы
Репин Александр Александрович – актер КГКП "Павлодарский областной драматический театр имени А. Чехова"
Шалхар Жарқынай Абдуқашимқызы – артистка, город Алматы
Тохтибакиев Гайратжан Курванович – артист РГКП "Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова", город Алматы
Чалдибеков Ерболат Заманбекович – солист-артист Государственного национального художественного центра "Халық Қазынасы" РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана
Шаштайұлы Дүйсебай – композитор, город Алматы.
орденом "Құрмет"
Абдиева Газиза Макешевна – главный балетмейстер ГККП "Алматинская областная филармония имени Суюнбая", Талгарский район Алматинской области
Ажибекова Зауре Бекембаевна – художественный руководитель ансамбля народного танца "Қазына" ГККП "Концертная организация "Шымкент концерт" (филармония)
Алимбетова Майра Жалмуханбетовна – артистка КГКП "Жамбылский областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова"
Асербеков Болат Нуркажанович – член Союза художников Республики Казахстан
Атамбек Талжібек Жумаділқызы – артистка КГКП "Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр имени Жусупбека Аймаутова"
Атыгаев Базарбек Кайырбекович – первый заместитель руководителя АО "Телерадиокомпания "Almaty"
Аязбаева Рысжан Абсиметовна – директор ГККП "Историко-краеведческий музей имени Мұхамеджан Тынышбайұлы области Жетісу", город Талдыкорган
Баймаганбетова Гульнар Муханбетжановна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр кукол "Алақай", город Актобе
Бойко Александр Павлович – артист-вокалист КГКП "Карагандинский академический театр музыкальной комедии", город Караганда
Исабаев Шағжан Бекенұлы – заведующий Домом-музеем Мухтара Ауэзова села Борили РГКП "Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный музей-заповедник Абая "Жидебай-Бөрілі", область Абай
Исабекова Куаныш Разаковна – заведующий филиалом КГУ "Централизованная библиотечная система города Алматы"
Кадиров Манапбек Сапарбаевич – cолист КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова"
Канагатов Болат Айкенович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto"
Ким Надежда Владимировна – артистка РГКП "Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии", город Алматы
Кубиев Фархат Молдагалиевич – солист РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", участника вокального квартета "IL Canto"
Медеуова Умиткуль Еменовна – артистка КГКП "Кызылординская областная филармония" управления культуры, архивов и документации Кызылординской области"
Насретдинова Лариса Акифовна – артистка академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлендиева "Отырар сазы" РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы
Нургалиев Ыклас – артист фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы" КГКП "Алматы әуендері"
Омарова Ляззат Жунусовна – заведующий труппой РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева", город Астана
Пылков Георгий Викторович – заведующий художественно-постановочной частью ТОО "Almaty Theatre"
Саматов Мақсат Саматұлы – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto"
Сатханов Жигер Аманжолович – оперный певец, участник вокального квартета "IL Canto"
Скуратова Людмила Витальевна – актриса ГККП "Акмолинский областной русский драматический театр", город Кокшетау
Танабаев Нурай Ерлисович – артист ГККП "Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева" акимата города Астаны
Тилеужан Нуртай – солист районного Дома культуры, Уланский район Восточно-Казахстанской области
Тлепбергенов Абылай Жанболатович – главный дирижер РГКП "Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы", город Алматы
Шаматова Кунаим Сатаркуловна – актриса КГКП "Областной Академический казахский драматический театр имени Махамбета Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау
Шейкин Виктор Тимофеевич – руководитель джазового оркестра КГКП "Павлодарская областная филармония имени Исы Байзакова", Павлодарская область;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Актаев Бауыржан Жанбирбаевич – артист КГКП "Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой Управления культуры и развития языков Атырауской области", город Атырау
Алшынбаев Нурлан Глазбаевич – акробат КГКП "Казахский государственный цирк", город Алматы
Аманжолова Алма Турсынбаевна – артист КГКП "Театр традиционного искусства "Алатау", город Алматы
Атамбаев Абай Сапарбекович – аккомпаниатор ГККП "Ордабасинский районный дом культуры", Туркестанская область
Әшімова Салтанат Әлиякпарқызы – заместитель директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур" Министерства культуры и информации, город Алматы
Бейсембаева Лаззат Серикбаевна – руководитель архитектурно-реставрационной группы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Алматы
Беспалинов Алишер Тлеугазинович – заместитель директора РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозоқ" Комитета культуры Министерства культуры и информации, город Астана
Бигашев Ержан Аукенович – актер ГККП "Мангистауский областной театр кукол", город Актау
Бонданк Тимур Асылбекович – артист РГКП "Республиканский академический немецкий драматический театр", город Алматы
Воронин Андрей Васильевич – художественный руководитель русской труппы КГКП "Восточно-Казахстанский областной театр драмы и оперетты", город Усть-Каменогорск
Глушков Андрей Егорович – артист КГКП "Театр имени Абая" управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай, город Семей
Дюсебаева Юлия Сергеевна – артист КГКП "Областной русский драматический театр" Управления культуры акимата Костанайской области
Жингылбаев Асылбек Орманович – преподаватель РГКП "Алматинский музыкальный колледж имени Петра Чайковского", город Алматы
Жунусова Гаухартас – заведующий сельским клубом села Егынды КГКП "Улытауский районный дом культуры", Улытауский район области Ұлытау
Зияева Молдир Айдаровна – артист ГККП "Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Жумата Шанина"
Золочевская Кристина Анатольевна – актриса РГКП "Русский государственный академический театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы
Игілік Оразалы Амандықұлы – актер ГККП "Музыкальный театр юного зрителя" акимата города Астаны
Ильясова Майра Сидагуловна – актриса ГККП "Актюбинский областной театр драмы имени Т. Ахтанова", город Актобе
Кожасова Флора Омаровна – артистка оркестра РГКП "Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая", город Алматы
Кожахметова Гульнара Саруаровна – директор КГУ "Централизованная библиотечная система имени Баубека Булкышева города Сатпаева", область Ұлытау
Куракбаев Асан Майкынович – руководитель отдела РГКП "Центральный государственный музей Республики Казахстан", город Алматы
Кушеров Аскар Танатарович – солист оркестра народных инструментов имени Абыла Таракулы ГККП "Мангистауская областная филармония имени Мурата Оскинбаева", Тупкараганский район Мангистауской области
Макашева Жанар Махсутовна – артистка РГКП "Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова", город Алматы
Мукашева Гульсара Карашевна – главный хранитель – руководитель Службы РГКП "Национальный музей Республики Казахстан", город Астана
Мурзалиев Мухит Газизович – художник, город Алматы
Нгимова Акжан – заведующий балетной труппой РГКП "Государственный ансамбль танца Республики Казахстан "Салтанат", город Алматы
Нұрбергенов Асан Мағзомұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы
Оразаев Талгат Ильясович – главный концертмейстер ГККП "Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу", город Талдыкорган
Сагинбекова Мадина Жаксылыковна – артистка КГКП "Жамбылская областная филармония имени Кенена Азербаева"
Садыкова Толкын Сейдуллаевна – директор – генеральный продюсер ТОО "5 Студия Production", город Алматы
Сейдахметов Жанибек Калымбекович – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы
Сыдықов Жасұлан Қайратұлы – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы
Танирбергенов Айбек Жаксанович – руководитель кружка КГКП "Аральский районный центр культуры" КГУ "Отдел культуры и развития языков Аральского района", Кызылординская область
Тастаев Айдос Нурбаулиевич – директор ГККП "Областной музыкально-драматический театр имени Нурмухана Жантурина" Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области, город Актау
Таушева Динара Бакытовна – солистка КГКП "Областная филармония имени Акан серы управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области"
Токтаганова Макпал Казыбековна – артистка-вокалистка РГКП "Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла", город Алматы
Уварова Анна Сергеевна – солистка РГКП "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой, город Астана
Урумбаев Медет Оразбаевич – солист вокальной группы "Mezzo", город Алматы
Хибашев Омар Губайдуллиевич – солист вокально-инструментального ансамбля ГККП "Дворец культуры молодежи" отдела культуры и развития языков города Уральска, Западно-Казахстанская область
Шаяхметова Кунслу Тургунбековна – артистка РГКП "Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова", город Алматы
Шернияз Мусахан – скрипач
Школьная Ирина Арьевна – руководитель сектора РГКП "Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева", город Алматы;
медалью "Шапағат"
Байниетова Сауле Толешевна – заведующий педагогической частью РГКП "Государственный академический русский театр детей и юношества имени Натальи Сац", город Алматы.
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