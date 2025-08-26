  • 26 Августа, 20:23

Касым-Жомарт Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны

Сегодня, 19:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
132
Фото: Akorda.kz

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, передает BAQ.KZ.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны.

Завтра главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Самое читаемое

Наверх