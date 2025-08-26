Касым-Жомарт Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны
Сегодня, 19:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
132Фото: Akorda.kz
Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану, передает BAQ.KZ.
Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны.
Завтра главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
Фото: t.me/aqorda_resmi
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- В Астане ограничат движение с использованием военной техники
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Астане автобус с рабочими из Китая съехал в кювет: пострадали 14 человек