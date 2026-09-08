Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации
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В Акорде состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил значимую роль сотрудничества со Всемирной таможенной организацией в совершенствовании законодательства и повышении эффективности таможенного администрирования в Казахстане.
Президент подчеркнул, что Казахстан прилагает значительные усилия для укрепления транспортных связей в Евразии и создания благоприятных условий для транзита грузов. Он отметил, что страна последовательно развивает модель «умной границы» и внедряет цифровые решения в таможенные процедуры.
Иэн Сондерс высоко оценил развитие контактов между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном, отметив прогресс в совершенствовании таможенного администрирования, внедрении современных цифровых решений и укреплении потенциала профильных органов.
Стороны подтвердили намерение продолжать сотрудничество, которое развивается более 30 лет.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по новым вызовам и тенденциям мировой торговли. Отдельно обсуждались перспективы расширения торгово-экономических связей и укрепления транспортно-логистического потенциала Центральной Азии.