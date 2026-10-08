Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана

В рамках рабочего визита в Туркменистан Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сердара Бердымухамедова за теплый прием и гостеприимство. Глава государства отметил высокий уровень казахско-туркменских отношений, основанных на дружбе, добрососедстве и взаимной поддержке.

В ходе встречи президенты подчеркнули положительную динамику сотрудничества между двумя странами.

Главы государств обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей и перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других сферах.

Отдельное внимание стороны уделили укреплению культурно-гуманитарных связей.

Президенты рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий.