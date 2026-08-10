Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Шавкату Рахмонову
10 Августа 2026, 20:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
10 Августа 2026, 20:3710 Августа 2026, 20:37
124
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования бойцу смешанных единоборств Шавкату Рахмонову в связи с кончиной его отца Бактыбая Алпамысова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Бактыбай Рахмонулы был уважаемым человеком, прожившим достойную жизнь. Как истинный патриот, он воспитал такого сильного и мужественного сына, как Вы, приумножившего авторитет страны и ставшего гордостью всего нашего народа, - говорится в телеграмме.