Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Шавкату Рахмонову

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования бойцу смешанных единоборств Шавкату Рахмонову в связи с кончиной его отца Бактыбая Алпамысова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Бактыбай Рахмонулы был уважаемым человеком, прожившим достойную жизнь. Как истинный патриот, он воспитал такого сильного и мужественного сына, как Вы, приумножившего авторитет страны и ставшего гордостью всего нашего народа, - говорится в телеграмме.