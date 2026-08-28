Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Норвегии Харальда V

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца Короля Харальда V, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил заслуги Харальда V перед Норвегией и ее народом.