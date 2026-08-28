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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Короля Норвегии Харальда V

28 Августа 2026, 20:20
АВТОР
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Aqorda 28 Августа 2026, 20:20
28 Августа 2026, 20:20
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Фото: Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца Короля Харальда V, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил заслуги Харальда V перед Норвегией и ее народом.

«Король Харальд V был выдающимся государственным деятелем, олицетворявшим единство, стойкость и впечатляющие достижения Норвегии. На протяжении своего долгого и славного правления Его Величество с достоинством и мудростью преданно служил стране, неизменно заботясь о благополучии народа и снискав его глубокое уважение и искреннюю любовь», - говорится в телеграмме.

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