Токаев на Astana AI Film Festival: технологии открывают новые возможности для талантливой молодежи

Новые возможности искусственного интеллекта открывают больше возможностей для молодых авторов и небольших творческих команд. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая перед участниками международного конкурса Astana AI Film Festival.

Президент обратил внимание на то, как технологии меняют условия работы в киноиндустрии и снижают порог входа для начинающих авторов.

«Сегодня даже небольшие творческие команды могут составить достойную конкуренцию крупным студиям. Для производства фильмов творческим людям и съемочным группам уже не нужно обивать пороги продюсерских компаний или искать спонсоров. Вход на рынок значительно упростился. С одной стороны, это повышает конкуренцию, а с другой, открывает дорогу для самореализации по-настоящему талантливым людям. И это качественное изменение ситуации, которую мы обязаны использовать максимально эффективно в атмосфере единения креативного сообщества. Конечно, искусственный интеллект не заменит искру Творца, но может стать незаменимым инструментом для всех, кто связал свою жизнь с творчеством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Глава государства обратился к участникам фестиваля и выразил уверенность, что проект даст новые возможности талантливым и амбициозным людям и будет способствовать развитию креативных индустрий.

Отдельно Президент остановился на казахстанской молодежи. По его словам, средний возраст населения страны составляет 33 года.

«Проведение в Астане столь масштабного международного мероприятия неслучайно. Казахстан - страна молодежи. Средний возраст населения составляет 33 года. Я считаю казахстанскую молодежь образованной, стремящейся к знаниям, открытой новым идеям и обладающей прогрессивным мышлением. Доброе и уважительное отношение ко всем людям, неприятие их разделения по каким-либо признакам - это благородные качества, присущие нашему народу. Думаю, это хорошо известно и признается мировой общественностью», - отметил Президент.

На Astana AI Film Festival поступило более 8 тысяч заявок из 125 стран. Работы представили участники из США, Индии, Китая, Южной Кореи, Великобритании, Индонезии, Японии, Бразилии, Франции и других государств.