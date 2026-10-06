Касым-Жомарт Токаев выступил на казахско-оманском бизнес-форуме

В рамках государственного визита Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Казахстан состоялся казахско-оманский бизнес-форум с участием представителей ведущих компаний и деловых кругов двух стран.

Выступая на форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил, что переговоры на высшем уровне прошли в атмосфере доверия и глубокого взаимопонимания.

Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Оманом требует укрепления договорно-правовой и институциональной базы.

Глава государства указал на значение Договора о взаимной защите инвестиций, который должен создать для инвесторов более предсказуемые, прозрачные и надежные условия для реализации проектов.

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил прямым контактам между деловыми кругами двух стран.

«Убежден, что создание Казахско-оманского делового совета станет практической платформой для активного взаимодействия между представителями бизнеса», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что общие цели Казахстана и Омана подкреплены финансовыми механизмами.

«Мы приветствуем подписание соглашения о запуске совместной инвестиционной структуры между АО «Самрук-Қазына» и Управлением инвестиций Омана. Эта важная инициатива позволит мобилизовать финансирование и привлечь дополнительные инвестиции. Мы также видим значительный потенциал для сотрудничества с недавно созданным Международным финансовым центром Омана. Установление прямых отношений между финансовыми институтами двух стран открывает новые возможности и пути для взаимных инвестиций», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подробно остановился на уже имеющемся опыте совместных проектов в энергетике и горнодобывающей промышленности.

«Мы гордимся нашим успешным и многолетним партнерством в энергетике и горнодобывающей промышленности, которое уже приносит позитивные результаты. Объединение наших возможностей в этих жизненно важных сферах позволит создавать новые совместные предприятия, обеспечивающие долгосрочное процветание обеих стран», - сказал Глава государства.

Далее Президент отметил потенциал сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

«Мы рассматриваем Оман как важного транзитно-логистического партнера, принимая во внимание его стратегическое географическое положение, развитую портовую инфраструктуру и выход на рынки Ближнего Востока и Африки. В свою очередь Казахстан обладает значительными природными ресурсами, развитой промышленной базой и занимает стратегическое положение на формирующихся транспортных маршрутах, связывающих Азию и Европу, а также конкретными планами по развитию транспортной взаимосвязанности», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал укреплять сотрудничество в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

«Моя страна, располагающая обширными сельскохозяйственными угодьями, готова стать надежным партнером в обеспечении долгосрочной продовольственной безопасности всего региона Залива», - заявил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наполнить достигнутые на политическом уровне договоренности конкретным содержанием и сделать экономические связи одной из основных опор казахско-оманского партнерства.

«Призываю предпринимателей Казахстана и Омана в полной мере использовать возможности Делового совета для установления партнерских связей, разработки перспективных проектов и расширения взаимных инвестиций. При активном участии наших деловых кругов мы сможем вывести экономические отношения на новый уровень», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

На форуме выступили управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и президент Oman Investment Authority Абдулсалам бен Мухаммед Аль-Муршиди.