Касым-Жомарт Токаев заявил о сокращении площади Каспия более чем на 16 тыс. кв. км
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Каспийском экологическом саммите. Глава государства обратил внимание на ухудшение состояния Каспийского моря и призвал к срочным мерам по сохранению его экосистемы.
В начале выступления Президент выразил признательность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за своевременную и актуальную инициативу созыва первого Каспийского экологического саммита.
Касым-Жомарт Токаев назвал нынешнюю встречу исторической и отметил стратегическое значение Каспия для стран региона.
«Каспий - это уникальная природная кладовая, источник благополучия миллионов людей, ключевой транспортный и энергетический узел всего Евразийского континента. Поэтому сохранение экосистемы Каспийского моря требует особого внимания, прежде всего, от наших государств. Согласен с Президентом Ирана г-ном Пезешкианом: это уже не экологический кризис, а, по сути, опасный по своим последствиям экономический кризис. Если сейчас не принять срочных и решительных мер, экологическая ситуация стремительно ухудшится, что нанесет непоправимый ущерб не только народам прикаспийских стран, но и всему международному сообществу. С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тысяч квадратных километров. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров. Снижение притока воды, потепление климата и антропогенная нагрузка оказывают крайне отрицательное, можно сказать, разрушающее воздействие на хрупкую природную систему и биоразнообразие моря. Особую обеспокоенность вызывает судьба каспийских тюленей, численность которых за последнее столетие сократилась с одного миллиона до 270 тысяч особей», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, снижение притока воды, изменение климата и антропогенная нагрузка уже серьезно влияют на экосистему Каспия.
Отдельно Глава государства обратил внимание на сокращение численности каспийских тюленей. За последнее столетие их количество уменьшилось с одного миллиона до 270 тыс. особей.
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