Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 73 года

Сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 73 года.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. Его отец — Кемел Токаев, участник Великой Отечественной войны и известный казахстанский писатель, которого считают основоположником детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Мать — Турар Шабарбаева — работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

Токаев является профессиональным дипломатом. В разные годы он занимал посты министра иностранных дел, премьер-министра Казахстана, председателя Сената, а также работал заместителем генерального секретаря ООН в Женеве.

Президентом Казахстана Токаев стал в 2019 году после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В 2022 году он был переизбран на новый срок.

В последние месяцы глава государства активно участвует в международной повестке. Накануне в Туркестане Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества, логистики и культурных связей между тюркскими странами.

Также в 2026 году президент неоднократно высказывался по вопросам цифровизации, развития искусственного интеллекта, водной безопасности и модернизации инфраструктуры Казахстана. Одним из крупных направлений остается развитие атомной энергетики и усиление мер по борьбе с интернет-мошенничеством.

Ранее в Акорде сообщали, что глава государства традиционно не отмечает день рождения публичными мероприятиями.

В адрес Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, представителей международных организаций и дипломатических миссий.

Поздравительные телеграммы на имя Главы государства направили Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Президент Словении Наташа Пирц-Мусар, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Президент Палестины Махмуд Аббас, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.