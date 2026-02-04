Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую государственную награду Пакистана
Данной наградой отмечаются государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.
Сегодня, 21:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
160Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев удостоен высшей государственной награды Пакистана – ордена Nishan-e-Pakistan, передаёт BAQ.KZ.
На состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии Президент Пакистана Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф вручили Главе нашего государства орден Nishan-e-Pakistan.
Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.
На церемонии присутствовали члены Правительства, депутаты Парламента, высший командный состав Вооруженных сил Пакистана и представители дипломатического корпуса.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Казахстанка получила дополнительную пенсию за годы ухода за инвалидом
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн