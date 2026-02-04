  • 4 Февраля, 23:06

Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую государственную награду Пакистана

Данной наградой отмечаются государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.

Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев удостоен высшей государственной награды Пакистана – ордена Nishan-e-Pakistan, передаёт BAQ.KZ.
 
На состоявшейся в Исламабаде торжественной церемонии Президент Пакистана Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф вручили Главе нашего государства орден Nishan-e-Pakistan.

Данной наградой отмечаются граждане Пакистана и иностранные государственные, политические и общественные деятели за исключительные заслуги перед страной.

На церемонии присутствовали члены Правительства, депутаты Парламента, высший командный состав Вооруженных сил Пакистана и представители дипломатического корпуса.

