В Балхаше отдых одной семьи превратился в настоящую драму на воде, передает BAQ.KZ. Девушки, выбрав "диван" — аттракцион, считающийся более безопасным по сравнению с "бананом" и гидроциклами, чуть не погибли из-за халатности персонала катера. Об этом в соцсетях рассказала одна из пострадавших Аружан Магзум. Видео на даный момент набрало более 800 тысяч просмотров.

По словам девушки, ответственные за водный транспорт сразу начали отпускать непристойные шутки и игнорировали просьбы гостей соблюдать осторожность. Несмотря на предупреждения о резких манёврах и необходимости беречь тех, кто не умеет плавать, персонал аттракциона устроил опасный поворот, в результате которого все участницы оказались в воде.

Моя сестра, которая не умела плавать, едва не утонула — её жилет был надет неправильно. Другая сестра запуталась в верёвке и тоже могла захлебнуться. Только совместными усилиями нам удалось спасти друг друга, — рассказала девушка.

Пострадавшие получили травмы и шоковое состояние, двум из них поставлен диагноз "аспирационная пневмония" — вода попала в лёгкие, образовался отёк. Как рассказала подстрадавшая, на берегу водители катера продолжали смеяться, не оказывая помощи, а полицейские прибыли только после десятого вызова, отправившись в больницу вместо места происшествия.

Девушки уже написали заявление и намерены добиваться привлечения ответственных лиц к ответственности.

Правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.