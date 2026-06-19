Катар вложится в газовые мегапроекты Казахстана: что получат регионы

В Казахстане продолжается реализация крупных проектов по развитию газовой инфраструктуры. Уже сегодня доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек, а в ближайшие годы этот показатель продолжит расти благодаря строительству новых магистральных газопроводов и модернизации газотранспортной системы.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

По его словам, газификация остается одним из приоритетов государственной политики и реализуется в рамках Генеральной схемы газификации до 2035 года.

На начало 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%. За прошлый год природный газ получили более 354 тысяч человек в 94 населенных пунктах. Для этого было реализовано 82 проекта и построено свыше двух тысяч километров газопроводов.

«В текущем году на развитие газотранспортной системы из республиканского бюджета выделено 27,3 млрд тенге. Это позволит довести уровень газификации до 64,3% и обеспечить доступом к природному газу еще порядка 32 тысяч человек», — сообщил Кайырхан Туткышбаев.

Особое внимание уделяется развитию магистральной инфраструктуры. Одним из ключевых проектов станет строительство компрессорной станции КС-14 и магистрального газопровода «КС-14 – Костанай». Новый объект позволит обеспечить газом крупные промышленные проекты в Костанайской области, включая предприятия по глубокой переработке зерна, производству глинозема и алюминия, газохимический комплекс и завод по выпуску горячебрикетированного железа.

Проект реализуется совместно с инвесторами из Катара в рамках межправительственного соглашения между двумя странами.

Также продолжается строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент». До конца текущего года планируется завершить строительство линейной части газопровода протяженностью 1,5 тысячи километров.

«До конца текущего года планируется завершить строительство линейной части газопровода протяженностью 1,5 тыс. километров с пропускной способностью до 10 млрд кубометров газа в год», — отметил вице-министр.

На следующем этапе, рассчитанном на 2027–2029 годы, будут построены компрессорные станции. После этого мощность газопровода увеличится до 15 млрд кубометров газа ежегодно.

Еще одним стратегически важным проектом является строительство второй нитки магистрального газопровода «Алматы – Талдыкорган», который позволит обеспечить дополнительные объемы газа для Алматинской области и области Жетісу.

Сейчас проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения будет рассмотрен вопрос финансирования и дальнейшей реализации.

«Строительство и реконструкция водохранилищ, модернизация и автоматизация инфраструктуры позволяют создавать условия для устойчивого развития регионов. В газовой отрасли реализация крупных проектов обеспечит дополнительные объемы товарного газа, повысит надежность газоснабжения населения и создаст условия для запуска новых производств», — подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.

В Министерстве энергетики отмечают, что развитие газотранспортной системы остается одним из ключевых факторов энергетической безопасности страны и дальнейшего экономического роста регионов.